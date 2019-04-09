Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным
В Саратове областной суд сегодня, 9 апреля, отменил приговор Алексею Панагушину, экс-гендиректору ЗАО «Саратовгесстрой». В его действиях не было найдено состава преступления.
Ранее Балаковский райсуд признал мужчину виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочий и отправил на шесть лет в колонию.
Во время сегодняшнего заседания Панагушин заявил о своей невиновности. Его адвокат также отметил, что выводы Балаковского райсуда противоречат друг другу.
Несмотря на ходатайство следствия оставить приговор неизменным, судебная коллегия решила иначе. Алексею Панагушину разрешено ходатайствовать о реабилитации. Также снят арест с его имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU