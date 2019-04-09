2019-04-09T15:40:06+03:00
Общество

Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным

Саратовский областной суд отменил решение Балаковского райсуда
Екатерина Семенова
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В Саратове областной суд сегодня, 9 апреля, отменил приговор Алексею Панагушину, экс-гендиректору ЗАО «Саратовгесстрой». В его действиях не было найдено состава преступления.

Ранее Балаковский райсуд признал мужчину виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочий и отправил на шесть лет в колонию.

Во время сегодняшнего заседания Панагушин заявил о своей невиновности. Его адвокат также отметил, что выводы Балаковского райсуда противоречат друг другу.

Несмотря на ходатайство следствия оставить приговор неизменным, судебная коллегия решила иначе. Алексею Панагушину разрешено ходатайствовать о реабилитации. Также снят арест с его имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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