В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-09T15:35:38+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения законодательства об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось, что школа в селе Усатово функционировала без системы оповещения, то есть учителя и дети даже не узнали бы о ЧС.

Аналогичные нарушения выявлены в 36 школах города.

Начальник управления администрации этого района получил представление, однако нарушения не были устранены.

Тогда районная прокуратура подала в суд иски о возложении на образовательные учреждения обязанности поставить системы оповещения.

Суд удовлетворил эти требования, исполнение решений контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU