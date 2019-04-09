В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения
Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения законодательства об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось, что школа в селе Усатово функционировала без системы оповещения, то есть учителя и дети даже не узнали бы о ЧС.
Аналогичные нарушения выявлены в 36 школах города.
Начальник управления администрации этого района получил представление, однако нарушения не были устранены.
Тогда районная прокуратура подала в суд иски о возложении на образовательные учреждения обязанности поставить системы оповещения.
Суд удовлетворил эти требования, исполнение решений контролируется прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU