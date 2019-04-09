Радиационный фон Саратовской области в норме

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-09T14:59:43+03:00

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По данным результатов наблюдений на стационарных постах Саратовского ЦГМС–филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в марте 2019 уровень атмосферного воздуха городов Саратов и Балаково не относится к высокому и экстремальному высокому загрязнению.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии области, количество ьаких примесей, как оксид углерода, оксид азота и диоксид серы, в атмосферном воздухе городов значительно ниже допустимых нормативов.

В остальных районах содержание примесей также значительно ниже допустимых норм.

Радиционная обстановка на территории области в течении месяца была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.

ИСТОЧНИК KP.RU