В Саратовской области объявили аукционы на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-09T15:32:52+03:00

Всего в 2019 году будет починено 40 объектов регионального значения

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На сегодняшний день, 9 апреля, в Саратовской области объявлено пять аукционов на ремонт дорог регионального значения, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, речь идет об объектах: подъезд к поселку Степное от трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана (1 км).

Четыре из аукционов на капремонт. Это 10 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Марксовском районе, 3 км трассы Шереметьевка — Урицкое — Широкий Карамыш — Большие Копены в Лысогорском районе, 5 км трассы Самойловка — Казачка в Самойловском районе и 7,9 км трассы Саратов — Дубки — Новая Липовка — Шевыревка — Сабуровка.

Заказчиком является ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Всего в 2019 году отремонтируют 40 объектов регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU