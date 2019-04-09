2019-04-09T15:25:17+03:00
Общество

Саратовская река Медведица почти очистилась ото льда

При этом подъем воды незначителен
Дарья Вострикова
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В администрации Петровского района прошло совещание главы района с начальниками структурных подразделений, руководителями организаций и предприятий города, на котором обсудили паводок.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, в конце марта уже прошла традиционная паводковая тренировка. Ситуацию еженедельно мониторят, анализируют все погодно-климатические показатели.

Кроме того, несмотря на то, что река уже на 95% освободилась ото льда, подъем воды незначительный, хотя обычно в это время он резкий и кратковременный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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