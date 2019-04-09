2019-04-09T15:22:41+03:00
Общество

Надои коров Саратовской области продолжают расти

Лидерами производства остаются пять районов
Дарья Вострикова
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По состоянию на 8 апреля 2019 года, сельхозпроизводители Саратовской области произведено 30,6 тыс.тонн молока, что на 2,7% больше, чем в прошлом году.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, лидерами производства остаются пять районов: Марксовский, Татищевский, Базарно-Карабулакский, Калининский и Новобурасский.

Надой молока от коровы за сутки на 1,1 кг больше, чем в прошлом году. Сейчас этот показатель составляет 16,7 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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