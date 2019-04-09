2019-04-09T15:33:15+03:00
Общество

В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию

Не работают пищеблок, спортзал и два кабинета
Екатерина Семенова
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В Петровском районе Саратовской области приставы приостановили работу школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, причиной стал административный материал Роспотребнадзора в связи с тем, что в образовательном учреждении не было горячей воды, а некоторые кабинеты оказались непригодны для эксплуатации.

Суд признал школу виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. На 90 суток были закрыты пищеблок, спортзал, кабинеты биологии и географии.

Сейчас руководство школы начало исправлять выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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