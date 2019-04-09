В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию
Не работают пищеблок, спортзал и два кабинета
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В Петровском районе Саратовской области приставы приостановили работу школы.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, причиной стал административный материал Роспотребнадзора в связи с тем, что в образовательном учреждении не было горячей воды, а некоторые кабинеты оказались непригодны для эксплуатации.
Суд признал школу виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. На 90 суток были закрыты пищеблок, спортзал, кабинеты биологии и географии.
Сейчас руководство школы начало исправлять выявленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU