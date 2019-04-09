Саратовцы пожаловались Михаилу Исаеву на маршрутки и ларьки
Сегодня, 9 апреля, на заседании актива Саратовской области мэр города Михаил Исаев взял слово второй раз. Он представил видеоотчет — опрос граждан на тему, что им нравится или не нравится в родном городе.
Лишь четвертая часть жителей сказали, что их все устраивает. Остальные же высказались о проблемах с маршрутками, записью в поликлинику, нехваткой парковочных мест, обилием киосков.
Мэр добавил, что когда он готовился к выступлению, то решил, что будет говорить правду в лицо, не замалчивая городские проблемы.
По его словам, создание общественных советов в микрорайонах и на местах крупных строек — это верно. Он привел в пример вопросы, которые звучали от жителей микрорайона «Звезда», отстаивающих вопросы своих семей.
Исаев поставил задачу для подчиненных вести открытый диалог с населением.
Михаил Исаев представил видеоотчет с жалобами жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU