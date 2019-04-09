Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов
Размещенную информацию признали незаконной
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Прокуратура Октябрьского района выявила в сети сайт с незаконной продажей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, на одном из порталов была информация о продаже справок 2-НДФЛ и других документов, подтверждающих доход, а также трудовых книжек.
Надзорный орган подал в иск суд о признании этой информации незаконной, который был удовлетворен.
Это решение направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU