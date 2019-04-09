Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-09T14:16:01+03:00

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Прокуратура Октябрьского района выявила в сети сайт с незаконной продажей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, на одном из порталов была информация о продаже справок 2-НДФЛ и других документов, подтверждающих доход, а также трудовых книжек.

Надзорный орган подал в иск суд о признании этой информации незаконной, который был удовлетворен.

Это решение направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU