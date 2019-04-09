Жителям Октябрьского района незаконно начисляли платежи

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-09T14:11:58+03:00

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Прокуратура Саратовской области отреагировала на обращение одного из жителей многоквартирного дома Октябрьского района Саратова по факту незаконного начисления платы за твердые коммунальные отходы от ЖСК «Жемчужина».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что жители заплатили за январь 2019 года по тарифам, которые уже прекратили свое действие.

На председателя правления ЖСК завели административное дело. Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU