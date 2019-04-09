Чиновники не знают, что делать с культурным наследием Саратова

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-09T14:11:03+03:00

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Сегодня, 9 апреля, на заседании актива Саратова глава города Михаил Исаев отразил в своем докладе уже дано обсуждаемую проблему объектов культурного наследия.

- Непростой остается ситуация с жилыми домами — объектами культурного наследия, расположенными на территории города. Таких в Саратове 1 035. Полностью аварийными признан 41 многоквартирный дом, а 25 — частично. Этот статус осложняет их содержание и ремонт, — объяснил он.

По словам Исаева, сносить их запрещено законом, но несмотря на неудовлетворительное состояние домов нужно сохранить исторический облик города. Поэтому на созданной в администрации комиссии, в которую включены эксперты и общественники, рассматривают варианты решения этого вопроса. К примеру, есть дома которые имеют полный физический износ — они могут быть исключены из списка выявленных объектов культурного наследия, а остальные разумно было бы предлагать инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU