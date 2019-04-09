2019-04-09T14:11:03+03:00
Общество

Чиновники не знают, что делать с культурным наследием Саратова

В случае полного физического износа здания предложено исключать его из реестра
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, на заседании актива Саратова глава города Михаил Исаев отразил в своем докладе уже дано обсуждаемую проблему объектов культурного наследия.

- Непростой остается ситуация с жилыми домами — объектами культурного наследия, расположенными на территории города. Таких в Саратове 1 035. Полностью аварийными признан 41 многоквартирный дом, а 25 — частично. Этот статус осложняет их содержание и ремонт, — объяснил он.

По словам Исаева, сносить их запрещено законом, но несмотря на неудовлетворительное состояние домов нужно сохранить исторический облик города. Поэтому на созданной в администрации комиссии, в которую включены эксперты и общественники, рассматривают варианты решения этого вопроса. К примеру, есть дома которые имеют полный физический износ — они могут быть исключены из списка выявленных объектов культурного наследия, а остальные разумно было бы предлагать инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове ГИБДД два дня будет ловить машины с грязными номерами
Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом
Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
Районы области участвуют в месячнике по благоустройству
Водитель погрузчика ответит за задавленную женщину в Саратове
Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным
Более 2 тонн макулатуры направлено на переработку из Саратова в рамках акции #СохранимЛес
В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения
Радиационный фон Саратовской области в норме
В Саратовской области объявили аукционы на ремонт дорог
Саратовская река Медведица почти очистилась ото льда
Надои коров Саратовской области продолжают расти
В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию
В Саратовской области обнаружили некачественный спрей для животных
Собутыльник украл у жительницы Энгельса деньги и золото
Саратовец обокрал склад с алкоголем
Саратовцы пожаловались Михаилу Исаеву на маршрутки и ларьки
Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом
Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов
На Бабушкином взвозе в Саратове встали троллейбусы
Жителям Октябрьского района незаконно начисляли платежи