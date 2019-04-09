Самолет в Саратове задымился из-за масла в системе охлаждения двигателя
Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Саратова.
Следователи Южного транспортного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту задымления самолета ЯК-42Д авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Саратова.
- Предварительная причина задымления — попадание масла в систему кондиционирования среднего двигателя. Всего их у ЯК-42Д три, — сообщила «КП-Саратов» следователь саратовского отдела Южного СУТ СК Алина Серова.
Напомним, в 08:20 в аэропорту Саратова воздушное судно, осуществляющее рейс Саратов — Сургут, во время взлета задымилось. Пилот решил сразу остановить полет. В самолете находилось 99 пассажиров и шесть членов экипажа.
Сейчас назначена доследственная проверка. После нее примут соответствующее решение.
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Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU