2019-04-09T14:20:44+03:00
Происшествия

Самолет в Саратове задымился из-за масла в системе охлаждения двигателя

Такую предварительную версию озвучили в следственном комитете
Ольга Муравлёва
Поделиться:

Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Саратова.

Изменить размер текста:

Следователи Южного транспортного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту задымления самолета ЯК-42Д авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Саратова.

- Предварительная причина задымления — попадание масла в систему кондиционирования среднего двигателя. Всего их у ЯК-42Д три, — сообщила «КП-Саратов» следователь саратовского отдела Южного СУТ СК Алина Серова.

Напомним, в 08:20 в аэропорту Саратова воздушное судно, осуществляющее рейс Саратов — Сургут, во время взлета задымилось. Пилот решил сразу остановить полет. В самолете находилось 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сейчас назначена доследственная проверка. После нее примут соответствующее решение.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове ГИБДД два дня будет ловить машины с грязными номерами
Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом
Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
Районы области участвуют в месячнике по благоустройству
Водитель погрузчика ответит за задавленную женщину в Саратове
Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным
Более 2 тонн макулатуры направлено на переработку из Саратова в рамках акции #СохранимЛес
В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения
Радиационный фон Саратовской области в норме
В Саратовской области объявили аукционы на ремонт дорог
Саратовская река Медведица почти очистилась ото льда
Надои коров Саратовской области продолжают расти
В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию
В Саратовской области обнаружили некачественный спрей для животных
Собутыльник украл у жительницы Энгельса деньги и золото
Саратовец обокрал склад с алкоголем
Саратовцы пожаловались Михаилу Исаеву на маршрутки и ларьки
Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом
Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов
На Бабушкином взвозе в Саратове встали троллейбусы
Жителям Октябрьского района незаконно начисляли платежи