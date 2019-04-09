2019-04-09T14:08:56+03:00
Происшествия

На пожаре в селе Головинщено погибли два пенсионера

Тела обнаружили пожарные после тушения
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКРФото СУ СКР
Изменить размер текста:

В Краснопартизанском районе Саратовской области СУ СКР начало проверку по факту гибели двух человек в Краснопартизанском районе.

- Около 19 часов 8 апреля житель села Головинщено заметил пожар в одном из домов на улице Советская, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

На место выехали пожарные, которые после тушения обнаружили в доме два трупа. Как было установлено, это были 69-летний мужчина и 65-летняя женщина. Тело мужчины лежало на полу, а женщины с ожогами — на кровати.

Фото СУ СКР

Фото СУ СКР

Следователи осмотрели тела. Следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены экспертизы для установления причин трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове ГИБДД два дня будет ловить машины с грязными номерами
Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом
Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
Районы области участвуют в месячнике по благоустройству
Водитель погрузчика ответит за задавленную женщину в Саратове
Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным
Более 2 тонн макулатуры направлено на переработку из Саратова в рамках акции #СохранимЛес
В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения
Радиационный фон Саратовской области в норме
В Саратовской области объявили аукционы на ремонт дорог
Саратовская река Медведица почти очистилась ото льда
Надои коров Саратовской области продолжают расти
В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию
В Саратовской области обнаружили некачественный спрей для животных
Собутыльник украл у жительницы Энгельса деньги и золото
Саратовец обокрал склад с алкоголем
Саратовцы пожаловались Михаилу Исаеву на маршрутки и ларьки
Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом
Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов
На Бабушкином взвозе в Саратове встали троллейбусы
Жителям Октябрьского района незаконно начисляли платежи