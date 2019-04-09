На пожаре в селе Головинщено погибли два пенсионера

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-09T14:08:56+03:00

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В Краснопартизанском районе Саратовской области СУ СКР начало проверку по факту гибели двух человек в Краснопартизанском районе.

- Около 19 часов 8 апреля житель села Головинщено заметил пожар в одном из домов на улице Советская, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

На место выехали пожарные, которые после тушения обнаружили в доме два трупа. Как было установлено, это были 69-летний мужчина и 65-летняя женщина. Тело мужчины лежало на полу, а женщины с ожогами — на кровати.

Фото СУ СКР

Следователи осмотрели тела. Следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены экспертизы для установления причин трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU