На пожаре в селе Головинщено погибли два пенсионера
Тела обнаружили пожарные после тушения
Фото СУ СКР
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В Краснопартизанском районе Саратовской области СУ СКР начало проверку по факту гибели двух человек в Краснопартизанском районе.
- Около 19 часов 8 апреля житель села Головинщено заметил пожар в одном из домов на улице Советская, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
На место выехали пожарные, которые после тушения обнаружили в доме два трупа. Как было установлено, это были 69-летний мужчина и 65-летняя женщина. Тело мужчины лежало на полу, а женщины с ожогами — на кровати.
Фото СУ СКР
Следователи осмотрели тела. Следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены экспертизы для установления причин трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU