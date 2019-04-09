2019-04-09T14:04:14+03:00
Происшествия

Количество погибших в ДТП в Саратове снизилось в два раза

Власти считают, что это благодаря новым знакам, разметке и ремонту дорог
Дарья Вострикова
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На активе города 9 апреля заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал, что в областном центре улучшилась ситуация с ДТП.

В 2018 году в Саратове установили 3,1 тыс. дорожных знаков, нанесли более 96,7 тыс. км разметки. В итоге, как считает чиновник, за 2018 год стало на 12,7% меньше аварий, а количество погибших в них снизилось на 53,5%.

Обновляются и сами дороги: появилась трасса стоимостью 62,7 млн рублей в поселке Изумрудный, приведены в порядок 65 участков дорог на Усть-Курдюмском шоссе, проспекта Строителей, улицы Шехурдина и других. Более 64,5 тыс. кв. м асфальта на сумму более 69 млн рублей уложены на улице Плодородная от Черниговской до Топольчанской и Прудовой улице, которая соединяет поселок Юбилейный и микрорайон Солнечный.

Для пешеходов благоустроили 95 дворов у 166 многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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