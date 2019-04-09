2019-04-09T13:13:41+03:00
Общество

За зиму травмы от падающего с крыш снега получили 2 тыс. саратовцев

Обрушилась 31 кровля
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 апреля, во время вручения техники коммунальщикам губернатор Валерий Радаев сообщил, что этой зимой ресурсов для уборки снега было недостаточно, но сейчас работа в этом направлении ведется.

По поручению Радаева, в 2019 году город получил 1 млрд рублей. Из них 650 млн направлены на приобретение уборочной техники. До этого на балансе двух муниципальных предприятий было 276 специализированных машин.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, планируется создать третье МБУ — муниципальное бюджетное учреждение к существующим «Дорстрой» и «Служба благоустройства». После этого предлагается разбить Саратов на три зоны по обслуживанию: южную, северную и центральную.

Проблема уборки на заседании актива Саратова была названа одной из важнейших для города. Сейчас более 2 тыс. балконов находятся в аварийном состоянии, в городе происходят постоянные порывы на коммуникациях.

По словам Исаева, зимой из-за снегопада обрушилась крыша 31 дома, более 2 тыс. человек получили травмы из-за плохой уборки кровель.

Губернатор добавил, что городу не хватает денег, а именно 15 млрд, несмотря на почти 300 млрд рублей, собираемых в виде налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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