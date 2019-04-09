Ревнивый покровчанин избил знакомого своей бывшей жены
В Энгельсе осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
- В сентябре 2018 года мужчина приехал на работу к своей бывшей жене и увидел, как она разговаривает со знакомым. Подсудимый предложил гражданину «поговорить на улице», а там избил его на почве ревности. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.
Во время расследования покровчанину предъявили иск о возмещении средств, затраченных государством на лечение жертвы, — 34 тыс. рублей.
Суд также приговорил злоумышленника к шести месяцам ограничения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU