Ревнивый покровчанин избил знакомого своей бывшей жены

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-09T12:46:32+03:00

За это его приговорили к шести месяцам ограничения свободы

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В Энгельсе осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

- В сентябре 2018 года мужчина приехал на работу к своей бывшей жене и увидел, как она разговаривает со знакомым. Подсудимый предложил гражданину «поговорить на улице», а там избил его на почве ревности. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Во время расследования покровчанину предъявили иск о возмещении средств, затраченных государством на лечение жертвы, — 34 тыс. рублей.

Суд также приговорил злоумышленника к шести месяцам ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU