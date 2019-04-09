В Саратове капитально отремонтированы только 30% домов от плана

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-09T12:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании городского актива заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал об острых проблемах капремонта в областном центре.

По его словам, в областную программу ремонта включено более 5 тыс. многоквартирных домов. Администрация Саратова утвердила три краткосрочных плана на период с 2015 до 2017 год, куда вошли 935 домов. В программу 2018-2020 года включили 2 751 многоквартирный дом, на 2018 год — 948. Из них более чем в 1,7 тыс. домов заказчик работ — региональный фонд капремонта. По состоянию на конец 2018 года они завершены полностью лишь на 30% зданий. По остальным заключены договоры на разработку проектно-сметной рекомендации, будут объявлены повторные аукционы, так как никто не вызвался вести здесь капремонт.

Порядка 150 домов в Саратове исключат из программы из-за отсутствия необходимости в капремонте либо они признаны аварийными или подлежащими сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU