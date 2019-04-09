На Кумысной поляне прохожий нашел мину

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-09T12:17:48+03:00

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В Саратове найдена мина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, подозрительный предмет обнаружил прохожий на смотровой площадке Кумысной поляны.

На место ЧП выехали оперативники, которые выяснили, что мина учебная. Угрозы она не представляла.

Фото Саратовской областной службы спасения

Предмет был отправлен на уничтожение, на месте продолжают работу росгвардейцы, спасатели, полиция, специалисты Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU