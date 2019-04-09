Сельское кафе оштрафовали за отсутствие таблички со шрифтом для слепых
Заведение нарушало закон о социальной защите инвалидов
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Кафе в Краснокутском районе Саратовской области оштрафовали за нарушение закона о социальной защите инвалидов.
- У входа в заведение не установлена табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с плохим зрением. Кроме того, во время проверки был ограничен доступ к пандусу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело и оштрафовали на 2 тыс. рублей. После этого нарушения устранили.
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ИСТОЧНИК KP.RU