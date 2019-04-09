2019-04-09T12:10:40+03:00
Общество

В Самойловке постоялец соцучреждения зарезал соседа по комнате

Мужчина не стерпел оскорблений
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области местного жителя обвинили в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено в соцучреждении Самойловского района.

По версии следствия, 5 апреля, около 22:00, двое мужчин находились в своей комнате, между ними вспыхнула ссора, и 54-летний начал оскорблять 60-летнего. Когда зачинщик ссоры вышел из комнаты, его сосед взял кухонный нож и отправился следом. В коридоре он ударил его лезвием в грудь.

Сотрудники учреждения выбежали на шум в коридоре и попытались спасти раненого. На место были вызваны врачи «скорой помощи». Однако по дороге в медучреждение мужчина скончался.

60-летний подозреваемый был задержан. Он полностью признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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