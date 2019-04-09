Городские теплосети в Саратове стали рваться чаще
На заседании городского актива, который проходит 9 апреля в парке-музее «Россия — моя история» с отчетом выступил заместитель главы администрации Саратова по муниципальному хозяйству Максим Сиденко.
Он рассказал, что при подготовке к отопсезону ресурсоснабжающая организация в порядок привела ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, СарГРЭС, 223 котельные, 154 ЦТП. Отремонтировано более 22 км теплосетей и восстановлено 40 км теплоизоляции. Общая сумма затрат на ремонты составила 500 млн рублей. Это позволило компании на 7% снизить аварийность.
Иная ситуация обстоит с сетями, находящимися в муниципальной собственности.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», Сиденко заявил, несмотря на то, что более 100 объектов привели в порядок, количество повреждений на сетях за три года увеличилось на 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU