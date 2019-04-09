Городские теплосети в Саратове стали рваться чаще

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-09T11:56:10+03:00

За три года показатели выросли на 15%

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На заседании городского актива, который проходит 9 апреля в парке-музее «Россия — моя история» с отчетом выступил заместитель главы администрации Саратова по муниципальному хозяйству Максим Сиденко.

Он рассказал, что при подготовке к отопсезону ресурсоснабжающая организация в порядок привела ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, СарГРЭС, 223 котельные, 154 ЦТП. Отремонтировано более 22 км теплосетей и восстановлено 40 км теплоизоляции. Общая сумма затрат на ремонты составила 500 млн рублей. Это позволило компании на 7% снизить аварийность.

Иная ситуация обстоит с сетями, находящимися в муниципальной собственности.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», Сиденко заявил, несмотря на то, что более 100 объектов привели в порядок, количество повреждений на сетях за три года увеличилось на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU