На Огородной в Саратове столкнулись две «Лады Гранта»
В больницу доставили виновника ДТП
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В Саратове вчера днем, 8 апреля, на пересечении 6-го Динамовского проезда и Огородной улицы столкнулись две «Лады Гранта».
- Предполагается, что 38-летний водитель неправильно выехал на перекресток, из-за чего столкнулся с машиной под управлением 25-летнего парня, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В больницу доставили 38-летнего виновника ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU