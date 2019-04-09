2019-04-09T11:18:15+03:00
Происшествия

На Огородной в Саратове столкнулись две «Лады Гранта»

В больницу доставили виновника ДТП
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера днем, 8 апреля, на пересечении 6-го Динамовского проезда и Огородной улицы столкнулись две «Лады Гранта».

- Предполагается, что 38-летний водитель неправильно выехал на перекресток, из-за чего столкнулся с машиной под управлением 25-летнего парня, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В больницу доставили 38-летнего виновника ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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