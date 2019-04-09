2019-04-09T11:26:14+03:00
Общество

Чиновники отреагировали на жалобы жителей центра Саратова о разбитых тротуарах

Глава Волжской администрации пообещал встретиться с горожанами и решить вопрос
Екатерина Семенова
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Глава администрации Волжского района Саратова Сергей Бровкин прокомментировал ситуацию с благоустройством территории школы №9.

Он заявил, что власть в курсе плохого состояния тротуара.

- На протяжении нескольких лет нами подавались заявки на ремонт тротуара, но, как известно, длительное время данный вопрос не решался по причине недостаточного финансирования. В прошлом году процесс реконструкции пешеходной части дорог начался, и мы рассчитываем, что в ближайшем будущем в программу попадет и тротуар на улице Соляная. Но это вопрос времени, а вот брошенные ветки будут вывезены, необходимую опиловку деревьев произведем, — заявил Бровкин.

Также чиновник отметил, что будет направлена заявка на устранение последствий вскрышных работ.

Кроме того, на улице Соляная, в заброшенных домах были обнаружены медицинские карты пациентов. По данному вопросу проверку начали СУ СКР и прокуратура. Сергей Бровкин пообещал провести работу с руководством медицинской организации.

В ближайшие дни чиновник намерен встретиться с местным жителями.

Напомним, ранее депутат Госдумы, секретарь саратовского реготделения «Единой России» Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» обещал заняться решением этой проблемы вместе с жителями, если районная власть не будет исполнять свои прямые обязанности и не будет обращать внимания на проблемы людей.

- Обидно, что в самом центре города улицы приходят в такое состояние. И заборы чугунного литья пропадают. Люди должны видеть, что власть работает с ними и для решения их проблем, — заявлял он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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