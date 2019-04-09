В Саратове водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика на переходе

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-09T11:10:17+03:00

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В Саратове вчера вечером, 8 апреля, 65-летний водитель иномарки сбил мальчика.

- ДТП случилось в 18:35 на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Бережной. Мужчина за рулем Opel Antara сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Ребенка отвезли в больницу и отпустили оттуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU