2019-04-09T11:12:10+03:00
Общество

Саратовские студенты назвали губернатора на китайском

Полотно с его именем на китайском языке подарили Радаеву студенты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валерий Радаев порадовался, как выглядит его имя на китайскомВалерий Радаев порадовался, как выглядит его имя на китайскомФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, после вручения ключей от новой коммунальной техники и слов, что Саратов впервые за зиму вывез 1,5 млн кубометров снега, что удается не каждому городу, делегация чиновников, возглавляемая губернатором Валерием Радаевым и мэром областного центра Михаилом Исаевым, проследовала на выставку достижений Саратова. Ее в преддверии городского актива развернули в фойе парка-музея «Россия — моя история».

Начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями комитета по общественным отношениям, анализу и информации Павел Грищенко в кимоно и с косичкой показал губернатору буклеты и карту Саратова, которые вручаются туристам.

- Надо все точки входные в город, железнодорожный вокзал, порты, обозначить, — сказал Валерий Радаев.

Павел Грищенко рассказал, что готовятся туристические буклеты на китайском. При консерватории сейчас есть китайский центр, в котором обучаются 40 студентов. Павел Грищенко вручил от них подарок губернатору — полотно с его именем на китайском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Ситуация с оправданием Панагушина ставит в тупик
В Саратове ГИБДД два дня будет ловить машины с грязными номерами
Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом
Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
Районы области участвуют в месячнике по благоустройству
Водитель погрузчика ответит за задавленную женщину в Саратове
Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным
Более 2 тонн макулатуры направлено на переработку из Саратова в рамках акции #СохранимЛес
В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения
Радиационный фон Саратовской области в норме
В Саратовской области объявили аукционы на ремонт дорог
Саратовская река Медведица почти очистилась ото льда
Надои коров Саратовской области продолжают расти
В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию
В Саратовской области обнаружили некачественный спрей для животных
Собутыльник украл у жительницы Энгельса деньги и золото
Саратовец обокрал склад с алкоголем
Саратовцы пожаловались Михаилу Исаеву на маршрутки и ларьки
Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом
Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов
На Бабушкином взвозе в Саратове встали троллейбусы
Жителям Октябрьского района незаконно начисляли платежи