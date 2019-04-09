Саратовские студенты назвали губернатора на китайском

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-09T11:12:10+03:00

Валерий Радаев порадовался, как выглядит его имя на китайском Фото: Дарья Вострикова

Полотно с его именем на китайском языке подарили Радаеву студенты

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Сегодня, 9 апреля, после вручения ключей от новой коммунальной техники и слов, что Саратов впервые за зиму вывез 1,5 млн кубометров снега, что удается не каждому городу, делегация чиновников, возглавляемая губернатором Валерием Радаевым и мэром областного центра Михаилом Исаевым, проследовала на выставку достижений Саратова. Ее в преддверии городского актива развернули в фойе парка-музея «Россия — моя история».

Начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями комитета по общественным отношениям, анализу и информации Павел Грищенко в кимоно и с косичкой показал губернатору буклеты и карту Саратова, которые вручаются туристам.

- Надо все точки входные в город, железнодорожный вокзал, порты, обозначить, — сказал Валерий Радаев.

Павел Грищенко рассказал, что готовятся туристические буклеты на китайском. При консерватории сейчас есть китайский центр, в котором обучаются 40 студентов. Павел Грищенко вручил от них подарок губернатору — полотно с его именем на китайском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU