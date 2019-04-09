В Саратове мужчина угнал авто у своего собутыльника
В Саратове полиция вчера, 8 апреля, нашла угонщика ВАЗ-2114.
- В участок ранним утром пришел 34-летний житель села Елшанка и сообщил, что в десять вечера 7 апреля после пьянки они с 23-летний другом поехали кататься на ВАЗ-2114. На автодороге Саратов — Вольск они остановились и приятель угнал его машину, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители задержали злоумышленника за рулем авто на улице Тархова. Транспорт отправили на штрафстоянку. Подозреваемый угонщик, ранее судимый за аналогичное преступление, признался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU