2019-04-09T11:13:10+03:00
Общество

Панков: Продолжается обсуждение законопроекта о культуре

Депутат Госдумы пообщался с работниками культуры
Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Сегодня второе чтение законопроекта о госзакупках в сфере культуры. Он поможет упростить многие формальности в работе творческого сообщества. Это подтверждают и встречи в регионах. Сам встречался на прошлой неделе с работниками культуры. Разговор был откровенный и конструктивный. Директора саратовских музеев, театров, библиотек рассказали о проблемах в работе и внесли свои предложения. Например, расширить список людей тех профессий, которых можно приглашать к участию в проектах без объявления торгов. Чтобы постановщиков или ведущих можно было приглашать, ориентируясь на зрителя. Предлагали также изменить норму конкурентных закупок, которые нужно проводить через электронный магазин. И закупать через него только те товары, которые не обеспечивают творческий процесс.

Спикер Госдумы Володин всегда привлекает к обсуждению тех, для кого принимаются законы. Это повышает их эффективность. Предложения творческого сообщества стали основой для ряда поправок. Они помогут сэкономить время, упростить процедуры закупок. И приобретать то, что необходимо, а не то, что дешевле, — считает Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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