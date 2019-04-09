Следователи начали проверку задымления самолета в Саратове
Среди пассажиров пострадавших нет
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Следователи Южного СУТ России начали проверку по факту задымления самолета в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Кроме 99 пассажиров в самолете ЗАО «ЮТэйр» находились шесть членов экипажа. Пострадавших нет, люди ожидают резервный борот.
При взлете началось задымление в кабине, капитан принял решение приземлиться. Самолет должен был отправиться в Сургут.
ИСТОЧНИК KP.RU