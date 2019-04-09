Саратовские спортсмены выиграли 15 медалей на первенстве ПФО по самбо

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-09T10:10:33+03:00

В них участвовали 332 человека

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Спортсмены из Саратовской области выиграли 15 медалей на первенстве ПФО по самбо.

- Соревнования, проходившие с 5 по 8 апреля в Кстове, являются отборочными испытаниями на первенство России. В них участвовали 332 спортсмена 13-14 лет, — сообщили «КП-Саратов» в Минспорте региона.

Четыре юных самбиста из Саратова заняли первое место, шесть — второе и пять спортсменов — третье.

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ИСТОЧНИК KP.RU