Саратовские спортсмены выиграли 15 медалей на первенстве ПФО по самбо
В них участвовали 332 человека
Изменить размер текста:
Спортсмены из Саратовской области выиграли 15 медалей на первенстве ПФО по самбо.
- Соревнования, проходившие с 5 по 8 апреля в Кстове, являются отборочными испытаниями на первенство России. В них участвовали 332 спортсмена 13-14 лет, — сообщили «КП-Саратов» в Минспорте региона.
Четыре юных самбиста из Саратова заняли первое место, шесть — второе и пять спортсменов — третье.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU