В Саратове мужчина вырвал из рук пенсионерки кошелек
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело
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В Саратове полиция вчера, 8 апреля, по заявлению пенсионерки нашла грабителя.
- В отдел днем обратилась 60-летняя женщина и рассказала, что у дома №30 по Московскому шоссе у нее из рук вырвали кошелек с документами, двумя банковскими картами и деньгами. Сумма ущерба составила 1,65 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полицейские нашли 29-летнего злоумышленника у дома №16 по Малой Елшанской улице. У него изъяли похищенное и возбудили уголовное дело за грабеж, а также выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU