В Саратове мужчина вырвал из рук пенсионерки кошелек

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-09T09:57:45+03:00

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В Саратове полиция вчера, 8 апреля, по заявлению пенсионерки нашла грабителя.

- В отдел днем обратилась 60-летняя женщина и рассказала, что у дома №30 по Московскому шоссе у нее из рук вырвали кошелек с документами, двумя банковскими картами и деньгами. Сумма ущерба составила 1,65 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские нашли 29-летнего злоумышленника у дома №16 по Малой Елшанской улице. У него изъяли похищенное и возбудили уголовное дело за грабеж, а также выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU