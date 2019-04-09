Балаковская АЭС — «Лидер года-2018»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-09T10:01:09+03:00

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Читатели «АиФ-Саратов» присвоили Балаковской АЭС звание «Лидер года-2018» по культуре безопасности.

4 апреля 2019 года на торжественной церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Лидер года-2018», организованного медиа-холдингом ООО «Волга-Медиа», Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») отмечена сертификатом в номинации «Лучшее предприятие электроэнергетической отрасли Саратовской области по культуре безопасности».

Победители конкурса «Лидер года» выбираются читательским жюри еженедельника «АиФ-Саратов» по публикациям издания. Этого звания удостаиваются лучшие организации и учреждения, а также предприятия различных отраслей экономики, вносящие существенный вклад в социально-экономическое развитие региона и демонстрирующие хорошие практики в своей сфере деятельности.

- Победители являются примером лидерства. Они позволяют нам верить в будущие успехи и развитие области, — отметил главный редактор «АиФ-Саратов» Алексей Молчанов.

Балаковская атомная станция была удостоена сертификата медиа-холдинга ООО «Волга-медиа» за большую работу по формированию на предприятии культуры безопасности и передачу опыта по ее продвижению на другие предприятия региона. Этой теме была посвящена целая серия публикаций еженедельника.

По результатам 2018 года Балаковская АЭС признана атомной станцией концерна «Росэнергоатом», добившейся наиболее значимых результатов в области культуры безопасности — за отсутствие нарушений в работе производственных объектов АЭС, соблюдение природоохранного законодательства, норм и правил по безопасности, охраны труда, эффективность работы по предотвращению негативных событий на АЭС и другие критерии.

К значимым достижениям Балаковской АЭС можно отнести не только безаварийную работу. В прошлом году станция стала инициатором проведения на своей площадке Первой открытой конференции по культуре безопасности с участием руководителей и специалистов более двадцати предприятий различных отраслей отечественной промышленности. В 2019 году эта конференция приобретёт уже международный характер, в ней примут участие международные эксперты в области культуры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU