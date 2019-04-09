2019-04-09T09:38:10+03:00
Общество

СУ СК начало проверку выброшенных медкарт в Саратове

Документы содержат личные данные пациентов
Екатерина Семенова
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Медицинские карты с персональными данными оказались на свалкеМедицинские карты с персональными данными оказались на свалке
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В Саратове следователи СУ СКР начали проверку по факту выброшенных медицинских карт пациентов.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», документы были обнаружены в аварийных домах на улице Соляная. Местная жительница увидела, что бумаги валяются в куче медицинского мусора.

Там были указаны персональные данные граждан: адреса, диагнозы, результаты обследования, что нарушает законодательство об охране частной жизни.

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Следователи изъяли медицинскую документацию и начали проверку обстоятельств, как она могла попасть в открытый доступ.

После будет принято процессуальное решение.

Ранее по данному факту проверку начала прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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