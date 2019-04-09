СУ СК начало проверку выброшенных медкарт в Саратове
В Саратове следователи СУ СКР начали проверку по факту выброшенных медицинских карт пациентов.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», документы были обнаружены в аварийных домах на улице Соляная. Местная жительница увидела, что бумаги валяются в куче медицинского мусора.
Там были указаны персональные данные граждан: адреса, диагнозы, результаты обследования, что нарушает законодательство об охране частной жизни.
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Следователи изъяли медицинскую документацию и начали проверку обстоятельств, как она могла попасть в открытый доступ.
После будет принято процессуальное решение.
Ранее по данному факту проверку начала прокуратура.
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В ситуации будут разбираться компетентные органы
ИСТОЧНИК KP.RU