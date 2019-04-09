В Саратове парень взял в аренду приставку и сдал ее в ломбард

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-09T09:26:24+03:00

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В Саратове полиция вчера, 8 апреля, нашла гражданина, которого подозревают в том, что он присвоил чужую игровую приставку.

- В 21:10 в отдел пришла 32-летняя безработная женщина и рассказала, что 1 апреля у дома №10 по улице Бардина передала 24-летнему парню по договору аренды Sony PlayStation 4 1TV на сутки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители установили, что молодой рецидивист сдал приставку в ломбард, а деньги потратил. В отношении парня возбудили очередное уголовное дело за мошенничество и отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU