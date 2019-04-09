В Саратове водителя маршрутки обокрал уволенный коллега

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-09T09:14:25+03:00

Он забрал из авто 5 тыс. рублей, гаечные ключи и аварийный знак

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В Саратове полиция вчера, 8 апреля, нашла подозреваемого в краже из маршрутного такси.

- 39-летний водитель «Ситроена» обратился в участок 6 апреля и заявил, что утром кто-то открыл транспорт, припаркованный на Васильковской улице, и украл оттуда 5 тыс. рублей, знак аварийной остановки и гаечные ключи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители начали подозревать ранее работавшего на этом же маршруте 52-летнего мужчину. Его разыскали и доставили в отдел. Оказалось, что гражданина уволили четыре дня назад, но ключи от авто он не отдал.

Возбуждено уголовное дело за кражу. У злоумышленника изъяли часть денег, гаечный ключ и знак, а его самого отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU