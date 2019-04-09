Двое неадекватных парней под Саратовом изнасиловали свою гостью
Следователи Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 23 и 25-летнего жителей Лысогорского района. Их обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.
- В ночь с 18 на 19 марта мужчины и их 25-летняя знакомая пили и употребляли наркотики в квартире одного из парней. В неадекватном состоянии они изнасиловали девушку, а после послали ее в магазин за выпивкой. Благодаря этому она смогла сбежать и сообщить в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Правоохранители оперативно их задержали и заключили под стражу, а после предъявили обвинение.
Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU