2019-04-09T09:03:35+03:00
Происшествия

Двое неадекватных парней под Саратовом изнасиловали свою гостью

Злоумышленники были пьяные и под наркотиками
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 23 и 25-летнего жителей Лысогорского района. Их обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

- В ночь с 18 на 19 марта мужчины и их 25-летняя знакомая пили и употребляли наркотики в квартире одного из парней. В неадекватном состоянии они изнасиловали девушку, а после послали ее в магазин за выпивкой. Благодаря этому она смогла сбежать и сообщить в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Правоохранители оперативно их задержали и заключили под стражу, а после предъявили обвинение.

Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Саратовом двое молодых мужчин изнасиловали 41-летнюю сельчанку

Они напали на женщину в ее доме

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Ситуация с оправданием Панагушина ставит в тупик
В Саратове ГИБДД два дня будет ловить машины с грязными номерами
Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом
Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
Районы области участвуют в месячнике по благоустройству
Водитель погрузчика ответит за задавленную женщину в Саратове
Экс-руководителя «Саратовгесстроя» признали невиновным
Более 2 тонн макулатуры направлено на переработку из Саратова в рамках акции #СохранимЛес
В Краснокутском районе 37 школ работали без систем экстренного оповещения
Радиационный фон Саратовской области в норме
В Саратовской области объявили аукционы на ремонт дорог
Саратовская река Медведица почти очистилась ото льда
Надои коров Саратовской области продолжают расти
В Саратовской области приставы на три месяца закрыли школы за антисанитарию
В Саратовской области обнаружили некачественный спрей для животных
Собутыльник украл у жительницы Энгельса деньги и золото
Саратовец обокрал склад с алкоголем
Саратовцы пожаловались Михаилу Исаеву на маршрутки и ларьки
Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом
Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных документов
На Бабушкином взвозе в Саратове встали троллейбусы
Жителям Октябрьского района незаконно начисляли платежи