В Саратове мужчину отправили в колонию на три года за покупку наркотика
В Саратовской области вынесен приговор 30-летнему волгоградцу.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчину признали виновным в покупке наркотиков.
Вечером 16 января в Балашове гражданин нашел в интернете объявление о продаже «синтетики». Он перечислил дилеру на счет 2,2 тыс. рублей, взамен получив сообщение о месте нахождения закладки.
Как оказалось, сверток с веществом хранился в сугробе у бетонного столба. В нем содержалось не менее 1,77 грамма запрещенного средства. Мужчина спрятал его в свой паспорт.
Днем 17 января злоумышленника задержали. Полиция обнаружила при нем наркотик и изъяла. Суд приговорил гражданина к трем годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU