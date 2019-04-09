В Саратове мужчину отправили в колонию на три года за покупку наркотика

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-09T08:35:30+03:00

Он купил 1,77 грамма синтетики за 2,2 тыс. рублей

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В Саратовской области вынесен приговор 30-летнему волгоградцу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчину признали виновным в покупке наркотиков.

Вечером 16 января в Балашове гражданин нашел в интернете объявление о продаже «синтетики». Он перечислил дилеру на счет 2,2 тыс. рублей, взамен получив сообщение о месте нахождения закладки.

Как оказалось, сверток с веществом хранился в сугробе у бетонного столба. В нем содержалось не менее 1,77 грамма запрещенного средства. Мужчина спрятал его в свой паспорт.

Днем 17 января злоумышленника задержали. Полиция обнаружила при нем наркотик и изъяла. Суд приговорил гражданина к трем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU