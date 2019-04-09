Мэрия благодарна активистам, купившим забор в сквер первой учительницы

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-09T08:15:21+03:00

Максим Сиденко отметил, что ситуация показала насколько неравнодушны саратовцы к городу

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Ситуацию с кражей ограды в сквере первой учительницы прокомментировал замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко.

Он отметил, что мэрия благодарна инициативе от активистов, так как их слова подтвердились делом, ими были приобретены элементы аналогичные ранее установленным в сквере.

- На завтра мы договорились о встрече, чтобы обсудить возможность использования элементов при установке забора, — отметил Сиденко.

В своем комментарии чиновник также подчеркнул, что сложившаяся ситуация продемонстрировала насколько неравнодушны жители Саратова к процветанию и благоустройству нашего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU