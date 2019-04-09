Вернулись на линию три автобусных маршрута в Саратове
Мэрия объяснила сбой в работе законодательством
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В Саратове начали работу автобусные маршруты №№45, 57 и 95.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, транспорт начал ходить сегодня, 9 апреля.
- Вчера в Саратове приступили к работе новые перевозчики, в частности, сменились автотранспортные компании на 66 маршрутах. Согласно действующему законодательству, выигравшая конкурс организация имеет право приступить к работе в течение некоторого времени, — пояснили сбой в работе транспорта в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU