Вернулись на линию три автобусных маршрута в Саратове

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-09T07:57:57+03:00

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В Саратове начали работу автобусные маршруты №№45, 57 и 95.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, транспорт начал ходить сегодня, 9 апреля.

- Вчера в Саратове приступили к работе новые перевозчики, в частности, сменились автотранспортные компании на 66 маршрутах. Согласно действующему законодательству, выигравшая конкурс организация имеет право приступить к работе в течение некоторого времени, — пояснили сбой в работе транспорта в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU