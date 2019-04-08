Под Саратовом в столкновении легковушек пострадала маленькая девочка

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-08T19:02:08+03:00

Ее отвезли в больницу с ушибами ног и прикусом языка

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области, у села Приволжское Марксовского района, сегодня, 8 апреля, столкнулись Opel Astra и «Лада Калина».

- В ДТП пострадала семилетняя пассажирка отечественного авто. Ее увезли в больницу с ушибами ног и прикусом языка, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Остальные участники аварии — 42-летний мужчина из иномарки и 33-летний из «Калины» — от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU