Под Саратовом в столкновении легковушек пострадала маленькая девочка
Ее отвезли в больницу с ушибами ног и прикусом языка
Фото облспаса
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В Саратовской области, у села Приволжское Марксовского района, сегодня, 8 апреля, столкнулись Opel Astra и «Лада Калина».
- В ДТП пострадала семилетняя пассажирка отечественного авто. Ее увезли в больницу с ушибами ног и прикусом языка, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Остальные участники аварии — 42-летний мужчина из иномарки и 33-летний из «Калины» — от госпитализации отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU