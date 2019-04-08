2019-04-08T18:18:02+03:00
Общество

Панков: Люди должны видеть, что власть работает с ними

Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале "Пара слов" очередной пост.

Пока не видел, чтобы Волжская администрация объяснила родителям учеников школы №9, что будет сделано для обеспечения безопасной дороги на занятия. А когда реакции нет, то трудно понять, есть ли контакт у районных чиновников с жителями. Или они сами по себе существуют, отдельно. Ну если так, значит, будем вместе с людьми сами бороться с несанкционированной парковкой и опиливать старые деревья. Обидно, что в самом центре города улицы приходят в такое состояние. И заборы чугунного литья пропадают. Люди должны видеть, что власть работает с ними и для решения их проблем, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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