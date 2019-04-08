Панков: Люди должны видеть, что власть работает с ними
Депутат Госдумы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале "Пара слов" очередной пост.
Пока не видел, чтобы Волжская администрация объяснила родителям учеников школы №9, что будет сделано для обеспечения безопасной дороги на занятия. А когда реакции нет, то трудно понять, есть ли контакт у районных чиновников с жителями. Или они сами по себе существуют, отдельно. Ну если так, значит, будем вместе с людьми сами бороться с несанкционированной парковкой и опиливать старые деревья. Обидно, что в самом центре города улицы приходят в такое состояние. И заборы чугунного литья пропадают. Люди должны видеть, что власть работает с ними и для решения их проблем, - написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU