В Саратове сооружение гражданской обороны вернули государству

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-09T07:20:25+03:00

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В Саратове прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о госсобственности обнаружила, что защитное сооружение гражданской обороны площадью более 600 кв. м находится в руках коммерческой организации.

- Этот объект относится к федеральной собственности. В связи с этим в региональный филиал Росимущества было внесено представление, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

После судебного заседания сооружение вернули в собственность государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU