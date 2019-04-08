Саратовский гаишник вымогал деньги у водителей со всей России

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-08T17:17:38+03:00

Его оштрафовали на 2 млн рублей и лишили звания капитана полиции

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В Воскресенском районе Саратовской области осудили 35-летнего сотрудника ГИБДД. Его обвинили в вымогательстве взяток у водителей.

- В конце июня 2017 года житель Алтайского края ехал по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в сторону юга на своей машине вместе с четырьмя детьми и женой. В районе села Елшанка его остановил инспектор. В ходе разговора страж порядка обвинил шофера в нарушении ПДД и заставил дать взятку, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Коррупционер и житель Алтая пошли к банкомату, где последний снял 30 тыс. рублей и отдал их инспектору.

Стоит отметить, что инспектор ГИБДД не признал своей вины, но во время следствия были допрошены в том числе жители Краснодарского и Алтайского краев и Ханты-Мансийского автономного округа, что позволило обвинить гаишника.

Суд приговорил коррупционера к штрафу 2 млн рублей, лишил его звания капитана полиции и запретил занимать должности представителя власти на три года.

Как пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, решение об увольнении сотрудника ОВД будет принято после вступления приговора в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU