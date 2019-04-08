СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-08T17:07:13+03:00

Она учится в 11 классе лицея №37

Изменить размер текста: A A

Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады по русскому языку.

- Заключительный этап интеллектуальных соревнований проходил с 1 по 6 апреля на базе Российского университета дружбы народов в Москве. Нашу область там представляла 11-классница из лицея №37 Любовь Чубарова, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Напомним, совсем недавно призером всероссийской олимпиады по обществознанию стала саратовчанка Елизавета Бесараб.

ИСТОЧНИК KP.RU