2019-04-08T17:07:13+03:00
Общество

Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады по русскому языку

Она учится в 11 классе лицея №37
Ольга Муравлёва
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Любовь ЧубароваЛюбовь Чубарова
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Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады по русскому языку.

- Заключительный этап интеллектуальных соревнований проходил с 1 по 6 апреля на базе Российского университета дружбы народов в Москве. Нашу область там представляла 11-классница из лицея №37 Любовь Чубарова, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Напомним, совсем недавно призером всероссийской олимпиады по обществознанию стала саратовчанка Елизавета Бесараб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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