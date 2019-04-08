В Саратове запустили трамвай по предаварийной линии

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-08T16:56:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 апреля, в Саратове спустя три месяца запустили трамваи маршрута №5.

До этого вагоны не ходили с 27 декабря, как было сказано в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», из-за снежных заносов и состояния путей.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта на совещании в мэрии 8 апреля сказал, что, поскольку сегодня на линию не вышли маршрутки №38, которые курсируют от поселка Комсомольский до ООО «Саратоворгсинтез», вместо них пустили трамваи.

- Как только мы «добьем» 38 маршрут, скорее всего, опять закроем трамваи №5, — сказал Сергей Кузнецов.

Линия транспорта предаварийная, ее закроют для того, чтобы ремонтировать. Сегодня трамваи вышли, но двигались с ограничением по скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU