2019-04-08T16:56:06+03:00
Общество

В Саратове запустили трамвай по предаварийной линии

В Саратове снова закроют маршрут №5
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 апреля, в Саратове спустя три месяца запустили трамваи маршрута №5.

До этого вагоны не ходили с 27 декабря, как было сказано в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», из-за снежных заносов и состояния путей.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта на совещании в мэрии 8 апреля сказал, что, поскольку сегодня на линию не вышли маршрутки №38, которые курсируют от поселка Комсомольский до ООО «Саратоворгсинтез», вместо них пустили трамваи.

- Как только мы «добьем» 38 маршрут, скорее всего, опять закроем трамваи №5, — сказал Сергей Кузнецов.

Линия транспорта предаварийная, ее закроют для того, чтобы ремонтировать. Сегодня трамваи вышли, но двигались с ограничением по скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом в столкновении легковушек пострадала маленькая девочка
Панков: Люди должны видеть, что власть работает с ними
Саратовский гаишник вымогал деньги у водителей со всей России
Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады по русскому языку
В Саратове обнаружили выброшенные медкарты и документы с личными данными врачей и пациентов
У должника из Саратовской области арестовали ВАЗ, «КамАЗ» и два трактора
Тарифы на проезд в Саратове не изменятся полгода
Кущенко: Михайловский из «Автодора» не показал свой уровень
Мэрия: Проблемы с автобусами в Саратове прекратятся в среду
В Марксе психбольной воткнул полицейскому нож в поясницу
Качество воды на постоянном контроле «КВС»
Панков: Для Володина вопросы качества жизни людей всегда на контроле
У гаражей в Энгельсе нашли труп молодой девушки
Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо
В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки