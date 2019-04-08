У должника из Саратовской области арестовали ВАЗ, «КамАЗ» и два трактора
Машины могут продать за долг в 1 млн рублей
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В Федоровском районе приставы арестовали четыре машины у местного сельхозпредприятия за долг в 1 млн рублей.
- О возбуждении исполнительного производства руководство оповестили заранее, однако задолженность в добровольный срок оно погашать не хотело, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Приставы выяснили, что у организации в собственности имеется ВАЗ, «КамАЗ», трактор-бульдозер и трактор «Беларус». На них наложили арест.
Если предприятие не погасит долг, то транспорт продадут.
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ИСТОЧНИК KP.RU