2019-04-08T16:38:22+03:00
Спорт

Кущенко: Михайловский из «Автодора» не показал свой уровень

Президент Лиги ВТБ считает, что перспективный саратовский баскетболист пока не оправдывает надежд
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Никита МихайловскийНикита Михайловский
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Президент баскетбольной Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко невысоко оценил игру самого перспективного молодого баскетболиста в России — Никиты Михайловского, выступающего за саратовский «Автодор».

Подводя итоги «Финала восьми» молодежной лиги ВТБ, Кущенко отдельно высказался о Никите Михайловском, который выступил в финале за «Автодор-2».

- Именно Никита Михайловский должен определить для себя, где он хочет завтра быть и играть. На мой взгляд, Михайловский прошлого и этого сезона — два разных игрока. На «Финале восьми» он должен был выглядеть на голову выше всех. Наверное, он не показал того уровня, которого от него все ожидали. Никита очень талантливый, надеюсь, с помощью руководителей и тренеров «Автодора» он все-таки вырастет в большого игрока, — цитирует Кущенко сайт Лиги ВТБ.

После успеха сборной России возрастом до 18 лет на чемпионате Европы летом 2018 года, за Михайловским, который стал лидером той команды и вошел в пятерку лучших игроков турнира, внимательно следили скауты американской НБА.

При этом он отметил, что саратовский «Автодор» лидирует в Лиге по количеству игроков молодежного первенства, выступающих за основную команду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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