Тарифы на проезд в Саратове не изменятся полгода

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-08T16:36:49+03:00

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Сегодня, 8 апреля, в мэрии Саратова зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Игорь Гришаев рассказал, как проходил конкурс на перевозчиков.

- 4 марта в 10:30 вскрыли конверт с результатами, публично, в присутствии участников. По 13 маршрутам не было ни одной заявки, объявлен повторный конкурс, вскрытие конвертов будет 15 апреля. Среди них пять сезонных и восемь постоянных маршрутов, — отметил он.

15 марта заявки были рассмотрены. По 32 маршрутам была только одна заявка.

27 марта УФАС приостановило выдачу свидетельств и карт маршрутов. Всего по итогам конкурса перевозчиков поступило шесть жалоб, одна была признана обоснованной — по факту действительного опыта работы транспортной компании.

- Правду комиссия узнала только в процессе разбирательства. После подтверждения наличия подвижного состава участникам конкурса выдали карты и свидетельства, — сказал Гришаев.

Из нововведений конкурса: на один маршрут приходится один лот. А раньше было по-другому, в лот входило несколько маршрутов.

Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов рассказал, что по закону перевозчикам действительно дается время, чтобы выйти на маршрут.

Сегодня от того, что транспорт не вышел на маршрут, пострадали 3-4% от всего пассажиропотока. В связи с этим прошло совещание с перевозчиками и их попросили пойти навстречу: быстрее решить все дела с документами и как можно скорее выйти на маршрут.

Сергей Кузнецов рассказал, что у перевозчиков есть возможность изменить тариф, но об этом нужно уведомить мэрию за 180 дней до этого. То есть сегодня перевозчики могли бы объявить новые цены и через несколько месяцев население уже бы ожидали изменения.

Поскольку этого не произошло, ближайшие полгода пассажиры могут быть спокойны.

ИСТОЧНИК KP.RU