Мэрия: Проблемы с автобусами в Саратове прекратятся в среду

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-08T16:31:29+03:00

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Сегодня, 8 апреля, в мэрии прошло совещание, на котором обсудили проблему с автобусным транспортом, не вышедшим сегодня на саратовские маршруты.

Директор МКУ «Транспортное управление» Екатерина Максимова сказала, что со среды, 10 апреля, никаких проблем с поездками уже не будет.

Она объяснила, что сегодня возникла проблема с 13 маршрутами, на которые вообще никто не подал заявки на конкурсе и те, что уже нашли своих хозяев, но пока к перевозкам не приступили. Это порядка восьми маршрутов. Им нужно время, чтобы выйти на маршрут, заметили в мэрии.

Работники МКУ «Транспортное управление», по словам директора, вчера вечером на конечных остановках тех маршрутов, что не вышли, разместили объявления. Там же, по словам Максимовой, стояли диспетчеры и информировали людей.

ИСТОЧНИК KP.RU