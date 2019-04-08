В Марксе психбольной воткнул полицейскому нож в поясницу

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-08T15:52:39+03:00

Мужчину освободили от уголовного наказания и отправили в больницу

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В Марксе суд постановил принудительно отправить 32-летнего местного жителя в психбольницу. Он напал с ножом на полицейского при исполнении.

- Вечером 28 декабря 2018 года в дежурную часть поступил звонок от мужчины, который заявил, что в адрес его матери были совершены противоправные действия. На место прибыл участковый. Гражданин рассказал ему, что не знает, где мама, поэтому и позвал правоохранителей. Страж порядка составил документ и собрался уходить. Тогда злоумышленник пошел на кухню, схватил нож и ударил им потерпевшего в поясницу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Полицейский позвонил своим коллегам и в «скорую», медики госпитализировали его.

Жителю Маркса, напавшему на участкового, провели судебно-медицинское исследование, которое показало, что в момент преступления он был пьяным. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать характер и опасность своих действий из-за психического расстройства.

Суд освободил злоумышленника от уголовного наказания и назначил принудительное лечение в психбольнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU