Панков: Для Володина вопросы качества жизни людей всегда на контроле

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-08T15:58:18+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Продолжая о проектах Володина в Балаковском районе, напомню о жилищной проблеме. Еще в начале двухтысячных годов спикер поставил вопрос об обеспечении жильем тех, кому особенно трудно это сделать самостоятельно. Это молодые семьи и работники бюджетной сферы.

Помню, как впервые молодые семьи собирали документы для участия в программе. Они делали это без особой уверенности — не привыкли, что в трудной ситуации кто-то придет на помощь. И трудно передать их радость и благодарность после получения квартир. При поддержке спикера улучшили жилищные условия более 1,2 тыс. молодых семей района. Получали жилье и сотрудники «скорой помощи», сельские бюджетники.

«Болевая точка» Балакова — проблемные дома. Но благодаря рабочей группе, созданной Володиным, в микрорайоне 3Г уже достроен один многоквартирный дом и первая очередь второго. А в целом по области — 20 домов. Работа продолжается, пока не будут решены проблемы по всем долгостроям. Кроме того, спикер поднял эту проблему на федеральном уровне. По его инициативе принят пакет законопроектов, защищающих права дольщиков.

Кстати, буквально через дорогу от домов балаковских дольщиков будет построен детский сад. Для Володина важно, чтобы вместе с жильем для людей была обеспечена хорошая инфраструктура, благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, социальные объекты в шаговой доступности. Вопросы качества жизни людей у него всегда на контроле. Многие помнят трагический случай — несколько лет назад в многоэтажке произошел взрыв бытового газа. Квартиры восстановили, но на дорогостоящий ремонт лифта не было средств. Володин лично переговорил с жильцами и помог им. Кроме лифта, были заменены окна, двери, отремонтированы коммуникации.

Каждый приезд спикера в районы — это множество решенных проблем людей. В разных сферах: образовании, здравоохранении, спорте, культуре, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU